Сегодня, 10:05
В ДТП в Луге пострадали юные мотоциклисты

Байкеры столкнулись с автомобилем.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии в Луге. Накануне днем возле дома 83 по улице Гагарина водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, при повороте налево на перекрестке столкнулся с мотоциклом. За рулем байка находился подросток 2010 года рождения. 

В результате ДТП пострадали управлявший мотоциклом и его пассажир-ровесник. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция. 

Покупая ребенку мототехнику, вы подвергаете опасности не только его, но и всех окружающих. Ответственность за такие поступки теперь может быть не только административной. Берегите детей! Не допускайте управления транспортными средствами несовершеннолетними. 

Пресс-служба Госавтоинспекции 

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности ДТП с перевернувшейся машиной в Приморском районе. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, луга
