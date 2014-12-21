В ДТП в Луге пострадали юные мотоциклисты

Байкеры столкнулись с автомобилем.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии в Луге. Накануне днем возле дома 83 по улице Гагарина водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, при повороте налево на перекрестке столкнулся с мотоциклом. За рулем байка находился подросток 2010 года рождения.

В результате ДТП пострадали управлявший мотоциклом и его пассажир-ровесник. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Покупая ребенку мототехнику, вы подвергаете опасности не только его, но и всех окружающих. Ответственность за такие поступки теперь может быть не только административной. Берегите детей! Не допускайте управления транспортными средствами несовершеннолетними. Пресс-служба Госавтоинспекции

