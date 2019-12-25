Стали известны подробности ДТП с перевернувшейся машиной в Приморском районе

Сотрудники вневедомственной охраны оцепили место происшествия и включили спецсигналы.

В Приморском районе росгвардейцы вызвали спасателей на место аварии, в которой опрокинулась машина. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, днем 12 мая на перекрестке Аэродромной улицы и Серебристого бульвара столкнулись кроссовер Toyota и автомобиль Lada. Последний перевернулся в результате ДТП. Женщина, управлявшая иномаркой, и 53-летний водитель опрокинувшегося фургона были шокированы, но видимых повреждений не имели. Сотрудники вневедомственной охраны оцепили место происшествия и включили спецсигналы, чтобы оповестить других участников движения.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Авиаконструкторов столкнулись автобус и грузовик. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба Росгвардии