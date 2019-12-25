В Луге мужчина провел более суток в дупле

В госпитализации местный житель не нуждался.

В Луге прошла операция по спасению мужчины 1991 года рождения, который пробыл более суток в дупле дерева. Об этом рассказали в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Утром 17 июля в экстренные службы поступила информация о необходимости проведения работ на улице Гагарина. Выяснилось, что потерпевший провалился в дупло клена на высоте порядка 4 метров.

Пожарные спилили мешающие ветки и обеспечили безопасный доступ к пострадавшему. Его спустили с использованием веревочного оборудования. В госпитализации местный житель не нуждался.

Ранее на Piter.TV: спасатели эвакуировали мужчину, который заблудился в лесу Всеволожского района.

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти