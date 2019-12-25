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В Луге мужчина провел более суток в дупле
Сегодня, 12:49
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В Луге мужчина провел более суток в дупле

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В госпитализации местный житель не нуждался.

В Луге прошла операция по спасению мужчины 1991 года рождения, который пробыл более суток в дупле дерева. Об этом рассказали в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

Утром 17 июля в экстренные службы поступила информация о необходимости проведения работ на улице Гагарина. Выяснилось, что потерпевший провалился в дупло клена на высоте порядка 4 метров. 

Пожарные спилили мешающие ветки и обеспечили безопасный доступ к пострадавшему. Его спустили с использованием веревочного оборудования. В госпитализации местный житель не нуждался. 

Ранее на Piter.TV: спасатели эвакуировали мужчину, который заблудился в лесу Всеволожского района. 

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти 

Теги: луга, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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