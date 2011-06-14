Актриса Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в Москве

По предварительным данным, врачи диагностировали у нее переломы ребер и надколенника.

Актриса Елена Сафонова попала в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Авария произошла на Проспекте мира. В результате ДТП столкнулись три легковых автомобиля. Сафонова была госпитализирована в медицинское учреждение. По предварительным данным, специалисты диагностировали у нее переломы ребер и надколенника.

Отмечается, что помимо Сафоновой в больницу был доставлен еще один человек.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт аварии, однако не уточнили личности пострадавших.

65-летняя Заслуженная артистка России Елена Сафонова известна по ролям в кинолентах "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Где находится нофелет?" и многих других.

Ранее мужчину в крови нашли мертвым в Ленобласти спустя несколько часов после ДТП.

Видео: Telegram/SHOT