Мужчину в крови нашли мертвым в Ленобласти спустя несколько часов после ДТП

Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства смерти 32-летнего мужчины. Его труп нашли в доме на Железнодорожной улице в поселке Карьер-Мяглово Колтушского сельского поселения с носовым кровотечением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что несколькими часами ранее погибший попал в аварию. На автомобиле Mitsubishi Lancer он врезался в дерево. 39-летний знакомый забрал его с места ДТП и помог добраться до дома. Mitsubishi Lancer с повреждениями после ДТП обнаружили около 19:30 9 ноября у дома №9 на Лесной улице.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

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Фото: Piter.TV