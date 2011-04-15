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На трассе "Скандинавия" грузовик насмерть сбил внезапного пешехода
Сегодня, 9:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Скандинавия" грузовик насмерть сбил внезапного пешехода

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Пострадавший скончался на месте аварии.

Вечером 8 ноября в Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Около 19 часов на 100-м километре автодороги "Скандинавия" грузовик Isuzu NOR сбил 40-летнего мужчину. Пострадавший внезапно вышел на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте аварии.

За рулем грузовика находился 51-летний мужчина. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что по факту ДТП на Ланском шоссе с участием скорой проводится проверка.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, смертельное дтп
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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