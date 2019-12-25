По факту ДТП на Ланском шоссе с участием скорой проводится проверка

В результате ДТП пострадала 34-летняя женщина (врач) и два фельдшера (мужчины 36 и 46 лет).

По факту ДТП на Ланском шоссе, в котором пострадали врач и два фельдшера, проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария с участием кареты скорой помощи и автомобиля Hyundai произошла 8 ноября около 18:15, у дома 18/1 по Ланскому шоссе. В результате ДТП пострадала 34-летняя женщина (врач) и два фельдшера (мужчины 36 и 46 лет).

Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

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Фото: piter.tv