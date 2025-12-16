Фура и трамвай столкнулись на проспекте Обуховской обороны в Петербурге

На месте образовалась пробка, данные о пострадавших не поступали.

Днём 22 июня на проспекте Обуховской обороны в Петербурге столкнулись фура и трамвай. Инцидент произошёл у дома №145. Информацию об этом распространили очевидцы в социальных сетях, а также подтвердили в городских пабликах.

На месте ДТП образовался затор, движение на участке было затруднено. По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения нет. В Госавтоинспекции пока не комментировали обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель, который вылетел на тротуар и сбил пешеходов на Боткинской улице в Выборгском районе, умер в больнице.

Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"