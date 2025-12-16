Водитель, который вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Выборгском районе, умер в больнице

В результате пострадали двое 25-летних мужчин.

В больнице скончался водитель, устроивший ДТП в Выборгском районе Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка". Напомним, авария произошла 18 июня на Боткинской улице.

Мужчина за рулем автомобиля Hyundai Creta по неустановленной причине выехал на тротуар и сбил людей. В результате пострадали двое 25-летних пешеходов. Врачи продолжают бороться за жизнь одного из них – его состояние оценили как тяжелое, он помещен в реанимацию. Второй потерпевший отделался легкими травмами. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину зажало между двумя автобусами у станции метро "Парк Победы".

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти