Мужчину зажало между двумя автобусами у станции метро "Парк Победы" в Петербурге

Вечером 18 июня на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы произошло ДТП с участием трёх автобусов. Один из них въехал в два стоявших впереди транспортных средства, в результате чего оказавшийся рядом мужчина был зажат между ними. Пострадавший выжил, ему оказали помощь очевидцы.

Вечером 18 июня у станции метро "Парк Победы" в Петербурге произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Как сообщает телеканал 78.ru, инцидент случился примерно в 17:30 на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы.

По предварительным данным, автобус маршрута №63 въехал в два стоявших впереди автобуса. В момент столкновения рядом с транспортными средствами находился мужчина, который оказался зажат между ними. Пострадавший выжил. До прибытия медиков ему оказывали помощь очевидцы произошедшего. На месте работали экстренные службы.

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Фото: Piter.TV