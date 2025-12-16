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На Боткинской улице иномарка вылетела на тротуар. Пострадали три человека
Сегодня, 16:18
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На Боткинской улице иномарка вылетела на тротуар. Пострадали три человека

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Управлявший машиной доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти.

Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП на Боткинской улице. Как сообщили в МВД России, авария произошла днем 18 июня. 

Водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь от Финляндской улицы в направлении Большого Сампсониевского проспекта, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате пострадали двое 25-летних мужчин. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, второй – в легком. Управлявший иномаркой доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Ям-Ижорском шоссе произошло смертельное ДТП. Двоих доставили в больницу. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: выборгский район, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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