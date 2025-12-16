На Боткинской улице иномарка вылетела на тротуар. Пострадали три человека

Управлявший машиной доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти.

Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП на Боткинской улице. Как сообщили в МВД России, авария произошла днем 18 июня.

Водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь от Финляндской улицы в направлении Большого Сампсониевского проспекта, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате пострадали двое 25-летних мужчин. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, второй – в легком. Управлявший иномаркой доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ям-Ижорском шоссе произошло смертельное ДТП. Двоих доставили в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти