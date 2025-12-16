На Ям-Ижорском шоссе произошло смертельное ДТП

Также двое человек пострадали, они доставлены в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 17 июня на 3-м километре Ям-Ижорского шоссе водитель автомобиля ГАЗ-27527 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной ГАЗ-3221. В результате ДТП от полученных травм скончалась 70-летняя пассажирка первого транспортного средства, а в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 72-летний мужчина и 63-летний водитель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Kia Soul осужден за наезд на пешехода в Московском районе. Авария произошла 25 декабря 2024 года на улице Ленсовета.

Фото: Piter.TV