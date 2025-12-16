Водитель Kia Soul осуждён за наезд на пешехода в Московском районе

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Александра Вишнякова, признанного виновным по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 декабря 2024 года на улице Ленсовета у дома 54, корпус 2. Водитель автомобиля Kia Soul двигался по трамвайным путям попутного направления в сторону улицы Орджоникидзе со скоростью 61 километр в час, что превышало разрешённый лимит в 60 километров в час. Согласно материалам дела, он не принял своевременных мер для предотвращения наезда на пешехода М., который стоял на путях в течение 29 секунд.
В результате аварии пешеход скончался. Суд назначил Вишнякову наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 5 процентов из заработной платы, а также лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года.
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Фото: Piter.TV
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