Водитель Kia Soul осуждён за наезд на пешехода в Московском районе

Авария произошла 25 декабря 2024 года на улице Ленсовета. Водитель превысил скорость на 1 км/ч и не заметил человека, стоящего на трамвайных путях в течение 29 секунд. Суд назначил наказание в виде двух лет принудительных работ с лишением прав.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Александра Вишнякова, признанного виновным по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 декабря 2024 года на улице Ленсовета у дома 54, корпус 2. Водитель автомобиля Kia Soul двигался по трамвайным путям попутного направления в сторону улицы Орджоникидзе со скоростью 61 километр в час, что превышало разрешённый лимит в 60 километров в час. Согласно материалам дела, он не принял своевременных мер для предотвращения наезда на пешехода М., который стоял на путях в течение 29 секунд.

В результате аварии пешеход скончался. Суд назначил Вишнякову наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 5 процентов из заработной платы, а также лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года.

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Фото: Piter.TV