В Колпино столкнулись водитель Chevrolet и юные байкеры

Подростков госпитализировали в больницу.

Полицейские Колпинского района проводят проверку по факту аварии с участием несовершеннолетних байкеров. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Еще вечером 14 июня около дома 19 по Тверской улице 65-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze не уступил дорогу мопеду PROMAX под управлением 17-летнего студента техникума, в результате чего они столкнулись. Подростка с тяжелой травмой головы и его 16-летнего пассажира госпитализировали в больницу. Состояние второго оценили как средней степени тяжести. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: за сутки в Петербурге и Ленобласти произошло более 350 ДТП. По всем фактам правоохранителями организованы необходимые проверки.

Фото: Piter.TV