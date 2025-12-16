За сутки в Петербурге и Ленобласти произошло более 350 ДТП

По всем фактам полицейскими организованы необходимые проверки.

В Петербурге и Ленинградской области 15 июня зарегистрировали 358 дорожных аварий. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе зафиксировали 276 ДТП, из них 13 – с пострадавшими. Ранены 14 человек (пятеро детей). В области произошло 82 происшествия на проезжей части, травмы получил один человек. По всем фактам полицейскими организованы необходимые проверки.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный водитель пытался забрать свою машину с места ДТП в Красносельском районе Северной столицы. Авария случилась утром 13 июня на улице Маршала Захарова. В результате 32-летнего нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти