Попытка сделать селфи обернулась реанимацией: школьник упал со здания в "Красном треугольнике"

В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое.

15-летний школьник доставлен в реанимацию Детской городской больницы имени Раухфуса в Петербурге. Как сообщает "Фонтанка", инцидент произошел 28 июля на набережной Обводного канала.

По предварительным данным, подросток проник в заброшенный корпус одного из зданий, чтобы сделать фотографию. Не удержавшись на высоте, юноша сорвался вниз.

Прибывшая бригада скорой помощи обнаружила пострадавшего у стен строения и экстренно госпитализировала его. В настоящее время состояние школьника оценивается как тяжелое, он находится под постоянным наблюдением врачей отделения реанимации.

Ранее мы сообщили о том, что полиция ищет хулигана, сбросившего бутылку с пятого этажа на голову 17-летней девушки на Просвещения.

Фото: Piter.TV