Wildberries из-за атак ВСУ ищет склады за пределами России

Так маркетплейс хочет обезопасить часть своих мощностей от ударов беспилотников.

Группа RWB начала искать складские объекты в Казахстане. Речь идет о подборе площадей на 100 тысяч квадратных метров, сообщил источник "Коммерсантъ".

По его словам, компания готова забрать все доступные в Казахстане склады, таким образом маркетплейс хочет обезопасить часть своих мощностей от украинских ударов БПЛА. В пресс-службе RWB отметили, что сейчас ведется плановая работа по строительству логистических объектов в странах присутствия. Причем часть из них планируют сдать уже в ближайшее время.

Сейчас в Казахстане активно идет строительство объекта площадью более 100 тыс. кв. м, который находится в Алматы. Еще один склад на 160 тыс. кв. м строят в Астане. В RWB добавили, что все планы в этой страны акцентированы на перераспределение товаров по складским помещениям.

Параллельно компания ищет склады и в России, но владельцы свободных зданий боятся заключать договоры с Wildberries из-за риска новых атак ВСУ, кроме того, страховые полисы компании не покрывают ущерб от ударов беспилотников.

Ранее сообщалось, что на территории России в результате ударов БПЛА Вооруженных сил Украины по складам пострадали 18 сотрудников маркетплейса Wildberries.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)