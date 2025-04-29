Из-за ливня на петербургских дорогах образовались пробки

К 16:00 заторы оценили на семь баллов.

К вечеру пятницы в Петербурге образовались серьезные пробки. К 16:00 заторы оценили на семь баллов, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 4 сентября.

В Петроградском районе плотно стоит Каменноостровский проспект в сторону севера от улицы Рентгена. В этой же части города затруднено движение по Большой Пушкарской улице, Большому проспекту и Чкаловскому проспекту. На Выборгской стороне автомобилисты встали на Выборгской набережной, Лесном и Большом Сампсониевском проспектах. Сложная обстановка и в окрестностях станции метро "Пионерская". Также медленно движется транспорт на северо-восточном участке Кольцевой автодороги. На юге Северной столицы пока относительно свободно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сегодня выпало около трети месячной нормы осадков.

Фото: Piter.TV