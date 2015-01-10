В Петербурге в пятницу выпало около трети месячной нормы осадков

До конца дня в Северной столице ожидается еще порядка 20 миллиметров дождя.

С начала суток 4 сентября в Петербурге выпало около трети месячной нормы осадков. По большей части городская канализация справляется с объемом стоков самостоятельно, но на улицах все равно могут быть скопления воды, рассказали в "Водоканале".

До конца дня в Северной столице ожидается еще порядка 20 миллиметров дождя. Для ускорения процесса отвода стоков дежурят бригады и спецтехника предприятия.

ГУП "Водоканал Петербурга" эксплуатирует и обслуживает канализационные сети, находящиеся на балансе предприятия. На отдельных участках владельцами могут быть другие организации: застройщики, управляющие компании, дорожные службы и другие. Пресс-служба "Водоканала"

Если вы заметили скопления воды, позвоните по телефонам: 004 и 576-14-83.

Ранее на Piter.TV: выходные в Петербурге будут дождливыми и прохладными.

Фото: Piter.TV