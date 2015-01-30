Выходные в Петербурге будут дождливыми и прохладными

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на эти выходные.
Сегодня синоптическую ситуацию формирует циклон, который вызвал осадки на целый день. Температура воздуха составит +13…+15 градусов. В субботу и воскресенье регион все еще окажется под влиянием барической депрессии. Однако дожди ожидаются локальные и кратковременные.
Фон дневной температуры останется в пределах +12…+17 градусов, 6 сентября будет прохладнее: столбик термометра покажет +12…+14 градусов.
Чтобы как-то скрасить прогноз, отмечу, что в начале следующей недели непродолжительно постоит антициклон, так что 7 и 8 сентября не должно быть осадков.
Александр Колесов, синоптик
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за надвигающихся дождей.
Фото: Piter.TV
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