В Петербурге объявлен жёлтый уровень опасности из-за надвигающихся дождей

Система водоотведения готова принять до 30 мм осадков.

В "Водоканале Санкт-Петербурга" подтвердили полную готовность городской канализации к предстоящим ливням. В Северной столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, 4 сентября в городе ожидаются сильные дожди: может выпасть 10–13 мм осадков, местами до 20–30 мм.

В предприятии сообщили, что система водоотведения находится в исправном состоянии и подготовлена к приёму дождевого стока. Специалисты "Водоканала" продолжают мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на возможные подтопления. Горожанам рекомендуют быть внимательными на дорогах и следить за сообщениями экстренных служб.

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Фото: Piter.TV