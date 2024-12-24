Семибалльные пробки сковали центр Петербурга 17 апреля

Стоит Площадь и улица Восстания, Марата, Дворцовая набережная.

К вечеру 17 апреля в центре Северной столицы зафиксированы пробки в 7 баллов. На дорогах работает регулировщик. От Дворцового моста до Суворовского проспекта, согласно данным "Яндекс.Карт", все "красно-бордовое".

На выездах с Адмиралтейского района работает несколько ограничений движения – там установлены перекрытия. Стоит движение в районе метро "Площадь Восстания" и на Дворцовой набережной. Проблематично проехать на улице Восстания и Марата. Стоит Набережная реки Мойки.

Ранее мы писали, что в 2024 году петербуржцы воспользовались картой "Подорожник" для проезда более 170,4 млн раз.

Тем временем также стало известно, что один из важнейших символов Петербурга — Дворцовый мост — подвергся тщательной очистке от зимних загрязнений. Чтобы избежать затруднений в движении транспорта днём, очистка проводилась ночью. Для повышения эффективности использовались восемь специализированных машин и команда из 15 квалифицированных сотрудников.

Фото: Скриншот из "Яндекс.Карт"