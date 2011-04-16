Дворцовый мост подготовили к лету

Для удаления остатков зимней пескосоляной смеси и другой грязи применяется техника высокого давления (до 350 бар), обеспечивающая качественное удаление загрязнений.

Один из важнейших символов Петербурга — Дворцовый мост — подвергся тщательной очистке от зимних загрязнений, сообщили представители СПб ГБУ "Мостотрест".

Чтобы избежать затруднений в движении транспорта днём, очистка проводилась ночью. Для повышения эффективности использовались восемь специализированных машин и команда из 15 квалифицированных сотрудников.

Для удаления остатков зимней пескосоляной смеси и другой грязи применяется техника высокого давления (до 350 бар), обеспечивающая качественное удаление загрязнений. При этом используются исключительно экологически чистые методы очистки — без добавления химически агрессивных реагентов.

Стоит отметить, что регулярная уборка мостов и набережных города поддерживается круглый год и продолжается до начала осенних холодов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовал сезон разводки мостов.

Видео: СПб ГБУ "Мостотрест"