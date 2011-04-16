Дворцовый мост подготовили к лету

Один из важнейших символов Петербурга — Дворцовый мост — подвергся тщательной очистке от зимних загрязнений, сообщили представители СПб ГБУ "Мостотрест".
Чтобы избежать затруднений в движении транспорта днём, очистка проводилась ночью. Для повышения эффективности использовались восемь специализированных машин и команда из 15 квалифицированных сотрудников.
Для удаления остатков зимней пескосоляной смеси и другой грязи применяется техника высокого давления (до 350 бар), обеспечивающая качественное удаление загрязнений. При этом используются исключительно экологически чистые методы очистки — без добавления химически агрессивных реагентов.
Стоит отметить, что регулярная уборка мостов и набережных города поддерживается круглый год и продолжается до начала осенних холодов.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовал сезон разводки мостов.
Видео: СПб ГБУ "Мостотрест"
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