В Петербурге стартовал сезон разводки мостов: изменился график у Биржевого моста

Расписание разводки остальных мостов осталось без изменений.

Ночной развод мостов в Санкт-Петербурге официально возобновился – с 10 апреля начался новый сезон разводки переправ. Об этом сообщили в ГБУ "Мостотрест".

Главным новшеством в расписании стало изменение графика Биржевого моста: теперь его будут разводить дважды за ночь. Промежуточная наводка добавлена в интервал с 03:35 до 04:55, а первая разводка, как и прежде, начнется в 02:00 и завершится в 02:55. Таким образом, режим работы Биржевого моста теперь синхронизирован с графиком Тучкова моста, что облегчит ночное передвижение водителям, пересекающим Неву.

Расписание разводки остальных мостов осталось без изменений. Как и прежде, все действия выполняются в зависимости от погодных условий и поступающих заявок от ФБУ "Администрация "Волго-Балт".

Схема: Мостотрест

Традиционно первым в ночное время разводится Дворцовый мост — его створки поднимаются в 01:10. Отслеживать актуальное положение пролетов и полное расписание разводок можно на сайте, через приложение "Мосты Петербурга", а также на страницах "Мостотреста" в соцсетях.

В Петербурге стартовал сезон навигации для маломерных судов: введены новые правила и открыты модернизированные причалы.

Фото: Piter.tv