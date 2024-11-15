В Петербурге стартовал сезон навигации для маломерных судов: введены новые правила и открыты модернизированные причалы

Прошлый сезон стал рекордным по продолжительности – навигация продлилась 214 дней.

В Санкт-Петербурге официально открылось движение маломерных судов по водным путям. На сегодняшний день в распоряжении судовладельцев — 142 причала для посадки и высадки пассажиров, включая 20 городских объектов. Об этом сообщили в Смольном.

Прошлый сезон стал рекордным по продолжительности – навигация продлилась 214 дней. За это время зафиксировано более 44 тысяч швартовок, а число перевезённых пассажиров превысило 4 миллиона. Из них свыше 3,8 миллиона воспользовались городскими маршрутами по рекам и каналам, ещё около 200 тысяч — междугородными круизами.

В 2025 году в штатную эксплуатацию впервые введены обновлённые металлические понтоны на причалах у Летнего сада, Адмиралтейства и Музея Фаберже. Также ведётся подготовка причала "Летняя пристань" в Кронштадте: он станет новым городским пунктом и площадкой для хранения задержанных судов.

Для бронирования швартовки судовладельцы могут воспользоваться онлайн-сервисом, где доступно как предварительное, так и экспресс-резервирование за пять минут до подхода к причалу.

С 1 марта вступили в силу изменения в правила движения судов во внутреннем водном бассейне Волго-Балтийского направления. Одним из ключевых нововведений стал запрет выхода на определённые участки акватории (включая Неву, Мойку, Фонтанку, канал Грибоедова и др.) для судов, не оснащённых АИС-транспондерами и УКВ-радиостанцией на 5-м канале (300,2 МГц). Мера направлена на повышение уровня безопасности на воде. Контроль за соблюдением новых требований будут осуществлять патрульные катера Агентства внешнего транспорта, оснащённые современными системами мониторинга.

Фото: Piter.tv