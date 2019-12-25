Новые правила прохода теплоходов под мостами вводят в Петербурге

В Петербурге официально открыт сезон навигации маломерных судов. В этом году туристов ждут новые впечатления: прогулочные теплоходы смогут проходить под разведенными мостами по специальным разрешениям. Губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении подчеркнул, что навигация для маломерных судов стартовала 15 апреля.

Ключевым нововведением сезона станут новые маршруты для прогулочных теплоходов — теперь они смогут проходить непосредственно в разведенные пролеты мостов. Это позволит гостям города увидеть знаменитые петербургские мосты с необычного ракурса.

Кроме того, в этом году в городе расширяется система регулярных водных перевозок и открываются новые экологичные маршруты для туристов. Для удобства пассажиров подготовлена разветвленная инфраструктура: в эксплуатацию введены более 20 городских причалов и 140 частных.

Фото: Piter.TV