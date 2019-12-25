Аварии на КАД спровоцировали семибалльные пробки в Петербурге

Машины больше часа ждут своей очереди проезда в ряде районов.

Из-за ряда аварий, произошедших на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом утром 10 ноября, Северная столица встала в семибалльные заторы. Судя по данным сервиса "Яндекс.пробки", некоторые участи дорог "окрасились" в бордовый цвет.

Кроме того, сложную дорожную ситуацию спровоцировали ремонтные работы на Витебском проспекте.

В связи с ситуацией на КАД машины больше часа ждут своей очереди проезда Кудрово, на Народной улице, Октябрьской набережной, проспекте Большевиков, Ленинском проспекте, Загородном проспекте и Дальневосточном проспектах.

Фото: Piter.TV