Момент столкновения двух легковушек на трассе "Нарва" попал на видео

На трассе "Нарва" произошло смертельное ДТП. Момент столкновения двух легковушек опубликовала пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.
Очередной "заблудившийся" водитель сегодня, 14 июня, устроил смертельное ДТП на трассе А-180 "Нарва" в Ломоносовском районе Ленинградской области.
ФКУ Упрдор Северо-Запад
Информация о ДТП поступила 14 июня около 09:25. Судя по видео с камер наблюдения, чёрная Lada Priora ехала по четырехполосному участку федеральной дороги, где потоки встречного направления разделены бетонным барьерным ограждением. Водитель легковушки сначала сбавил скорость, затем остановился на переходно-скоростной полосе, а после этого начал разворот и поехал навстречу потоку. Результат – лобовое столкновение с другим автомобилем Lada, 86-летний виновник аварии погиб. Водитель второго автомобиля по счастливой случайности не пострадал.
Видео: ФКУ Упрдор Северо-Запад
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