Момент столкновения двух легковушек на трассе "Нарва" попал на видео

Водитель легковушки сначала сбавил скорость, затем остановился на переходно-скоростной полосе, а после этого начал разворот и поехал навстречу потоку.

На трассе "Нарва" произошло смертельное ДТП. Момент столкновения двух легковушек опубликовала пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

Очередной "заблудившийся" водитель сегодня, 14 июня, устроил смертельное ДТП на трассе А-180 "Нарва" в Ломоносовском районе Ленинградской области. ФКУ Упрдор Северо-Запад

Информация о ДТП поступила 14 июня около 09:25. Судя по видео с камер наблюдения, чёрная Lada Priora ехала по четырехполосному участку федеральной дороги, где потоки встречного направления разделены бетонным барьерным ограждением. Водитель легковушки сначала сбавил скорость, затем остановился на переходно-скоростной полосе, а после этого начал разворот и поехал навстречу потоку. Результат – лобовое столкновение с другим автомобилем Lada, 86-летний виновник аварии погиб. Водитель второго автомобиля по счастливой случайности не пострадал.

Видео: ФКУ Упрдор Северо-Запад