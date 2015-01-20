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На трассе "Нарва" произошло ДТП со смертельным исходом
Сегодня, 13:56
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На трассе "Нарва" произошло ДТП со смертельным исходом

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Во время ДТП пожилой водитель погиб.

В Ломоносовском районе произошло ДТП. На 50-м километре трассы "Нарва" 14 июня 86-летний водитель легковушки "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с автомобилем "Лада Гранта", которым управлял 48-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел в 9:28. Во время ДТП пожилой водитель погиб. Он скончался на месте случившегося. 

Стражи порядка проводят проверку. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в аварии в Красном Селе пострадали женщина и подросток.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: дтп в ленобласти, погиб водитель, трасса нарва
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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