На трассе "Нарва" произошло ДТП со смертельным исходом

Во время ДТП пожилой водитель погиб.

В Ломоносовском районе произошло ДТП. На 50-м километре трассы "Нарва" 14 июня 86-летний водитель легковушки "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с автомобилем "Лада Гранта", которым управлял 48-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 9:28. Во время ДТП пожилой водитель погиб. Он скончался на месте случившегося.

Стражи порядка проводят проверку. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция