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В ДТП под Петербургом попала машина "скорой". Водитель погиб
Сегодня, 12:02
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В ДТП под Петербургом попала машина "скорой". Водитель погиб

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Также пострадали женщины-фельдшеры.

Полиция проводит проверку ночной аварии на трассе "Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово", в которую попал автомобиль медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 21 сентября на 232-м километре автодороги 51-летний водитель, управляя машиной скорой помощи "УАЗ" районной больницы Тихвина, двигаясь по трассе со стороны поселка Будогощь в сторону  Тихвина, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. 

В результате ДТП водитель "скорой" от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле две женщины-фельдшеры, 60 и 48 лет, с множественными травмами были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 

Все детали случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Транспортной улице водитель машины LADA сбил 10-летнего самокатчика. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп со скорой, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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