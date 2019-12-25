В ДТП под Петербургом попала машина "скорой". Водитель погиб

Также пострадали женщины-фельдшеры.

Полиция проводит проверку ночной аварии на трассе "Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово", в которую попал автомобиль медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 21 сентября на 232-м километре автодороги 51-летний водитель, управляя машиной скорой помощи "УАЗ" районной больницы Тихвина, двигаясь по трассе со стороны поселка Будогощь в сторону Тихвина, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.

В результате ДТП водитель "скорой" от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле две женщины-фельдшеры, 60 и 48 лет, с множественными травмами были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Все детали случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Транспортной улице водитель машины LADA сбил 10-летнего самокатчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти