На Транспортной улице водитель машины LADA сбил 10-летнего самокатчика

В результате ДТП ребенка госпитализировали с травмой головы и множественными ссадинами.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с четвероклассником во дворе в Курортном районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 сентября у дома 2Б по Транспортной улице 27-летний автомобиля LADA Priora, двигаясь по дворовой территории от дома 2 по улице Токарева к дому 5 по Транспортной улице, сбил 10-летнего мальчика на самокате.

В результате ДТП ребенка госпитализировали с травмой головы и множественными ссадинами в состоянии средней степени тяжести. Детали случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали водителя, который сбил курьера на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV