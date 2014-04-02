На Транспортной улице водитель машины LADA сбил 10-летнего самокатчика

Полицейские проводят проверку по факту аварии с четвероклассником во дворе в Курортном районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 21 сентября у дома 2Б по Транспортной улице 27-летний автомобиля LADA Priora, двигаясь по дворовой территории от дома 2 по улице Токарева к дому 5 по Транспортной улице, сбил 10-летнего мальчика на самокате.
В результате ДТП ребенка госпитализировали с травмой головы и множественными ссадинами в состоянии средней степени тяжести. Детали случившегося уточняются.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали водителя, который сбил курьера на Васильевском острове.
Фото: Piter.TV
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