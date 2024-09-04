Петербуржец на электросамокате оказался в Неве, упав с Арсенальной набережной

Пострадавшему помогли люди, катавшиеся на гидроциклах.

В Петербурге 4 сентября мужчина упал в Неву, слетев в реку с Арсенальной набережной у "Крестов". Подробности происшествия стали известны "Фонтанке".

Горожанин оказался в водоеме вместе со своим ноутбуком, средство индивидуальной мобильности осталось на набережной.

Пострадавшему помогли люди, катавшиеся на гидроциклах, он получил ссадины и ушибы. Однако больше мужчина переживал за ноутбук, поскольку он работает в сфере IT.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на проспекте Героев водительница Hyundai сбила девятиклассника на электросамокате.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)