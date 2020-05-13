В Петербурге задержали водителя, который сбил курьера на Васильевском острове

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сегодня в районе 13:30 на Среднем проспекте Васильевского острова, у дома №21 произошло серьезное ДТП. Водитель машины марки "Вольво" во время езды по встречке не уступил дорогу "Киа Рио". Тот, пытаясь маневрировать и выполняя разворот, протаранил курьера и витрину позади него. Вследствие аварии 29-летний курьер отправлен в госпиталь в тяжелом состоянии.

В отношении устроившего ДТП водителя за нарушение правил ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. Водителя "Вольво" задержали в порядке 91-й статьи УПК РФ, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

Фото: Telegram / Петербургская полиция