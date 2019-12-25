Виновному в ДТП на Васильевском острове водителю "Киа Рио" избрали меру пресечения

Обвиняемый пробудет под стражей до 18-го ноября.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении водителя, который 19-го сентября, стал причиной аварии на Среднем проспекте Васильевского острова. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 264 УК РФ, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Согласно версии следствия, в четверг в районе 13:20 водитель "Киа Рио", следуя по проезжей части, попытался выполнить разворот для того, чтобы поехать обратно, вследствие чего попал на встречку. В результате такого маневра произошло столкновение с автомобилем "Вольво"; последний поменял траекторию движения и, не успев, затормозить, наехал на курьера. Пешеход был госпитализирован с тяжкими травмами.

Ранее мы сообщали о том, что женщина вышла из автомобиля посреди дороги на Дунайском проспекте.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга