Подозреваемый в убийстве сожительницы на Маршала Захарова отправлен в СИЗО

Он напал на женщину с колюще-режущим предметом из-за ревности.

Суд Красносельского района Санкт-Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Напомним, что, по версии следствия, задержанный напал на женщину из-за ревности. Ее смерть последовала в результате травм от ударов, которые подозреваемый наносил сожительнице неустановленным колюще-режущим предметом. Сообщается как минимум о двух ударах в область шеи и левой руки.

Накануне злоумышленник был задержан и ему сразу же предъявили обвинение. Защита обвиняемого разрешение ходатайства оставила на усмотрение суда. Мужчина был отправлен в СИЗО. Под стражей он пробудет до 14 февраля 2025 года.

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Фото: Piter.TV