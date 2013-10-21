Петербуржец проведёт 3 года в колонии за то, что подрабатывал курьером мошенников

Он получил от четырех женщин в возрасте от 83 лет до 91 года наличные в общем размере более 1 млн рублей.

В Петербурге осужден мошенник, работавший по схеме "Ваш родственник попал в беду". О приговоре Илье Потапову рассказала прокуратура Красносельского района.

В суде установлено, что в декабре 2023 года подсудимому от ранее незнакомого лица поступило предложение о заработке. Для получения "легких" денег соучастники Потапова звонили пенсионерам от имени сотрудников правоохранительных органов или адвокатов, сообщали им, что их близкие родственники попали в серьезное ДТП и во избежание привлечения их к уголовной ответственности необходимо срочно подготовить деньги и передать их курьеру.

Подсудимый выполнял роль курьера. Он получил от четырех женщин в возрасте от 83 лет до 91 года наличные в общем размере более 1 млн рублей. Полученные деньги он переводил неустановленному лицу, а часть оставлял себе в виде вознаграждения.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет 25 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее суд обязал вернуть петербургской пенсионерке деньги, которые она перевела на "безопасный счет".

Фото: Piter.tv