Суд обязал вернуть петербургской пенсионерке деньги, которые она перевела на "безопасный счет"

Деньги оказались на счету жителя Краснодарского края.

Прокуратура Невского района помогла 64-летней петербурженке, ставшей жертвой мошенников. Злоумышленники убедили женщину, что на ее имя оформлен кредит, и для защиты сбережений предложили перевести их на "безопасный счет". Пенсионерка, имеющая инвалидность, поверила и перевела 125 тысяч рублей на продиктованный ей номер карты.

В итоге деньги оказались на счету жителя Краснодарского края. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Павловский районный суд Краснодарского края удовлетворил требования. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.

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