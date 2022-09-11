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На Дунайском проспекте петербурженка вышла из авто посреди дороги
Сегодня, 11:26
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На Дунайском проспекте петербурженка вышла из авто посреди дороги

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В результате пострадал мотоциклист.

На Дунайском проспекте в Петербурге девушка вышла из машины посреди дороги. Это стало причиной ДТП, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Автомобиль, который покинула пассажирка, стоял перед светофором в левом ряду. Она открыла дверь, в которую тут же врезался мотоциклист. Байкер ехал между рядами в пробке и не ожидал, что кто-то выйдет из машины в неположенном месте. 

От удара мотоцикл отлетел в одну сторону, а его водитель – в другую. По словам очевидцев, мужчина пострадал незначительно. По факту происшествия проверку проводят полицейские. 

Ранее мы рассказывали о том, что на петербургской дамбе столкнулись "легковушка" и грузовик. 

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга 

Теги: дтп на дунайском проспекте, пострадал байкер
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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