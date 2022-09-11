На Дунайском проспекте петербурженка вышла из авто посреди дороги

В результате пострадал мотоциклист.

На Дунайском проспекте в Петербурге девушка вышла из машины посреди дороги. Это стало причиной ДТП, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Автомобиль, который покинула пассажирка, стоял перед светофором в левом ряду. Она открыла дверь, в которую тут же врезался мотоциклист. Байкер ехал между рядами в пробке и не ожидал, что кто-то выйдет из машины в неположенном месте.

От удара мотоцикл отлетел в одну сторону, а его водитель – в другую. По словам очевидцев, мужчина пострадал незначительно. По факту происшествия проверку проводят полицейские.

Ранее мы рассказывали о том, что на петербургской дамбе столкнулись "легковушка" и грузовик.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга