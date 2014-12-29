У Поцелуева моста байкера сбила иномарка BMW

Мужчина получил травму переносицы.

Сегодня, 11 сентября, в центре Петербурга произошла авария с участием автомобиля BMW и мотоцикла. Транспортные средства столкнулись у Поцелуева моста. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На место случившегося прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. В результате аварии пострадал байкер. Он получил травму переносицы.

Комментаторы рассказали, что ДТП произошло в момент, когда иномарка поворачивала налево и не пропустила мотоцикл.

Молодые мотобратья, вы хоть наберитесь ума. Вас в зеркала не всегда видно, маневрируйте чуть помедленней... Водила по зеркалам один раз в три-семь секунд смотрит, а вы шмыгаете под поворот. Алексей Алексеев, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Фото: Piter.tv