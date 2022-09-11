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Под Петербургом 15-летний байкер влетел в дорожный знак и получил травмы
Сегодня, 14:07
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Под Петербургом 15-летний байкер влетел в дорожный знак и получил травмы

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Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на автодороге "Петербург — Псков — Пустошка — Невель" с участием 15-летнего байкера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 21 сентября на 100-м километре трассы житель деревни, которая находится в Лужском районе, на кроcсовом мотоцикле Freeride, при движении со стороны Северной столицы в сторону Пскова, не справился с управлением и въехал в опору дорожного знака. 

В результате аварии школьник получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В момент ДТП подросток был без шлема и мотозащиты. 

Детали случившего уточняются.

Ранее на Piter.TV: в Лужском районе Ленобласти "легковушка" сбила насмерть пешехода. 

Фото: Piter.TV 

Теги: врезался в дорожный знак, пострадал байкер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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