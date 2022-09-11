Под Петербургом 15-летний байкер влетел в дорожный знак и получил травмы

Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на автодороге "Петербург — Псков — Пустошка — Невель" с участием 15-летнего байкера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 сентября на 100-м километре трассы житель деревни, которая находится в Лужском районе, на кроcсовом мотоцикле Freeride, при движении со стороны Северной столицы в сторону Пскова, не справился с управлением и въехал в опору дорожного знака.

В результате аварии школьник получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В момент ДТП подросток был без шлема и мотозащиты.

Детали случившего уточняются.

Ранее на Piter.TV: в Лужском районе Ленобласти "легковушка" сбила насмерть пешехода.

Фото: Piter.TV