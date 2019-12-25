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Мотоциклиста госпитализировали после ДТП на Лесном проспекте
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Мотоциклиста госпитализировали после ДТП на Лесном проспекте

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Куски мотоцикла и легкового автомобиля разлетелись по дороге. 

В Выборгском районе Петербурга накануне, 3 сентября, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал мотоциклист. На Лесном проспекте столкнулись автомобилист и байкер. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП" в соцсети "ВКонтакте".

От удара оба транспортных средства серьезно повредились. Куски мотоцикла и легкового автомобиля разлетелись по дороге. 

На место случившегося прибыла скорая помощь и реанимация. Молодого байкера доставили в больницу. По словам свидетелей, он был в сознании. Кроме того, приехали и полицейские. Обстоятельства столкновения уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе автомобиль Mercedes утонул в пруду.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Теги: дпс, дтп на лесном проспекте, пдд, пострадал байкер
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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