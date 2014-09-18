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В Красном Селе автомобиль Mercedes утонул в пруду
Сегодня, 18:46
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В Красном Селе автомобиль Mercedes утонул в пруду

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Водитель не пострадал. Он оперативно выбрался из машины и ждал подмогу.

Сегодня, 3 сентября, в Красносельском районе в результате ДТП автомобиль Mercedes-Benz улетел в пруд. Об этом сообщили очевидцы в группе "Транспортный коллапс, Красное Село". 

По словам свидетелей случившегося, на Малой улице у дома № 25  столкнулись Hyundai Solaris и Mercedes-Benz, в результате чего вторая иномарка уехала в пруд. 

Водитель не пострадал. Он оперативно выбрался из машины и ждал подмогу. На помощь ему пришли специалисты ПСЧ № 33 и ППС. Они выдали мужчине "оранжевый" жилет и вытащили на берег.

Ранее на Piter.tv: на Арсенальной набережной перевернулась иномарка.

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: mercedes, красное село, мерседес утонул, уехал в пруд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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