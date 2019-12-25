На Арсенальной набережной перевернулась иномарка

На место случившегося прибыли спасатели, сотрудники ДПС и скорая помощь.

Сегодня утром, 3 сентября, на Арсенальной набережной опрокинулся автомобиль. Инцидент произошел в 09:00. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, водитель в аварии не пострадал. В момент ДТП машина могла упасть в реку, но автомобилисту повезло.

На место случившегося прибыли спасатели, сотрудники ДПС и скорая помощь. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб