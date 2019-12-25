Ночью на улице Коробицына полыхали припаркованные Mercedes и BMW

Тушить огонь отправились 10 спасателей и две спецмашины.

В ночь на субботу, 3 сентября, в Курортном районе полыхали две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 04:28. Выяснилось, что на улице Коробицына, 2, пламя охватило машины Mercedes и BMW.

Тушить огонь отправились 10 спасателей и две спецмашины. Спустя 19 минут возгорание локализовали. Однако машины спасти не удалось. Они полностью выгорели. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: почти 3 тысячи человек эвакуировали 1 сентября из-за ложных сообщений о минировании.

Фото: Piter.tv