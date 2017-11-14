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В Лужском районе Ленобласти "легковушка" сбила насмерть пешехода
Сегодня, 12:19
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В Лужском районе Ленобласти "легковушка" сбила насмерть пешехода

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Мужчина находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

В Лужском районе проводится проверка по факту смертельной аварии с пешеходом. Подробностями происшествия поделились в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 21 сентября на 136-м километре автодороги "Петербург — Псков" 56-летний водитель автомобиля Kia Sorento, двигаясь из Северной столицы в сторону Пскова, наехал на неустановленного пешехода, на вид которому около. Мужчина находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

В результате ДТП неизвестный погиб на месте. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее в аварию под Петербургом попала машина "скорой". 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: сбили насмерть пешехода, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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