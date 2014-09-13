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Стражи порядка задержали в центре Петербурга вымогателей в костюмах животных
Сегодня, 17:03
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Стражи порядка задержали в центре Петербурга вымогателей в костюмах животных

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Аниматоры в нарядах коня, жирафа и дракона отправились в отдел полиции.

В Петербурге правоохранители задержали злоумышленников в костюме зверей. Молодые люди приставали к горожанам и туристам, предлагали сделать пару снимков, а потом требовали с них денег. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района. 

Аниматоры в нарядах коня, жирафа и дракона отправились в отдел полиции. Их костюмы изъяли. 

Отметим, что петербуржцы часто жаловались в социальных сетях на вымогателей в центре города. 

Ранее на Piter.tv: джип припарковался в забор на углу 5-й Советской и Мытнинской улиц.

Фото: Телеграм / ЦЕНТР Новости

Теги: вымогатели, задержание, полицейские, попрошайки в костюмах животных
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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