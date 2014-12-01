Джип припарковался в забор на углу 5-й Советской и Мытнинской улиц

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня утром, 11 сентября, в Центральном районе Петербурга джип влетел в забор. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на углу 5-й Советской и Мытнинской улиц. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог связать и двух слов. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб