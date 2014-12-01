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Джип припарковался в забор на углу 5-й Советской и Мытнинской улиц
Сегодня, 11:17
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Джип припарковался в забор на углу 5-й Советской и Мытнинской улиц

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Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня утром, 11 сентября, в Центральном районе Петербурга джип влетел в забор. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте". 

Инцидент произошел на  углу 5-й Советской и Мытнинской улиц. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог связать и двух слов. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на набережной Фонтанки байкер сломал ноги в ДТП с легковушкой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

 

Теги: врезался в забор, джип, дпс, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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