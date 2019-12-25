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На набережной Фонтанки байкер сломал ноги в ДТП с легковушкой
Сегодня, 10:15
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На набережной Фонтанки байкер сломал ноги в ДТП с легковушкой

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Сотрудники ОМОН стали свидетелями случившегося. Они окружили машину предполагаемого виновника столкновения.

В Адмиралтейском районе произошло ДТП с участием мотоцикла "Сузуки" и автомобиля "Мазда", в результате чего пострадал байкер. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. 

Авария произошла на перекрестке Московского проспекта и набережной Фонтанки. Сотрудники ОМОН стали свидетелями случившегося. Они окружили машину предполагаемого виновника столкновения, а затем вызвали бригаду скорой помощи для мотоциклиста. Кроме того, росгвардейцы потушили двухколесный транспорт, из которого вытекали бензин и масло.

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали перелом ног. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv: на трассе Мягры-Рели водитель Audi сбил 15-летнего мотоциклиста.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с маздой, мотоциклист, набережная фонтанки, сломал ноги
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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