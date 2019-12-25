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На трассе Мягры-Рели водитель Audi сбил 15-летнего мотоциклиста
Сегодня, 9:59
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На трассе Мягры-Рели водитель Audi сбил 15-летнего мотоциклиста

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Сейчас мальчик находится в  состоянии средней степени тяжести.

Накануне вечером, 10 сентября, на трассе  Мягры-Рели 23-летний водитель автомобиля Audi 80 сбил мотоциклиста. Мужчина выбрал неправильную дистанцию до движущегося впереди двухколесного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что байкером оказался 15-летний юноша. В сумерках он решил покататься на мотоцикле "Минск". Подросток пострадал. Его отправили в больницу. Сейчас мальчик находится в  состоянии средней степени тяжести. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv: в лесном массиве Ленобласти умер заблудившийся мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: водитель, мягры-рели, подросток пострадал, сбил мотоциклиста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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