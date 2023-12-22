"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением

В Верховной Раде назвали указ Киева некомпетентным.

Глава политической партии "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко раскритиковала решение киевского режима приостановить консульские услуги в отношении находящихся за границей граждан Украины призывного возраста. Политик отметила, что в результате в дипломатических ведомствах страны по всему миру начался хаос "из-за противозаконного" указа. По мнению парламентария, власти ограничили в правах людей с инвалидностью, многодетных отцов, раненых военнослужащих, а также молодое поколение, которое выехало за границу еще до своего совершеннолетия и согласно действующему законодательству не попадает под всеобщую мобилизацию.

Если страна так будет к ним относиться, просто получат паспорта других государств и оставят нашу страну, нашу территорию. Я не могу смириться с тем, что делает сегодня непрофессиональная команда во власти. Это хаос, непрофессионализм, некомпетентность, и, как следствие, беда для людей. Юлия Тимошенко, депутат Украины

Напомним, что фракция "Батькивщины" в Раде внесла на рассмотрение украинского парламента постановление, регулирующее вопрос предоставления консульских услуг за пределами страны. По мнению Юлии Тимошенко, нет никаких сомнений в том, что военнообязанные мужчины призывного возраста должны пойти в ряды ВСУ.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Юлія Тимошенко